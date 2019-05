A partida de quinta-feira entre Palmeiras e Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, terá uma estreia. Os jogadores terão um novo gramado no Allianz Parque. A arena passou por uma troca inteira do piso os últimos dias, após receber dois shows, e conseguiu fazer o plantio a tempo da partida graças ao uso de uma técnica moderna e que foi colocada em prática também durante os Jogos do Rio.