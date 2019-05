O Palmeiras conheceu na última segunda-feira quem será o próximo rival na Copa Libertadores. O Godoy Cruz, da Argentina, será o rival nas oitavas de final e vai oferecer obstáculos como a tradição do futebol do país vizinho, e o frio da cidade de Mendoza. Pelo menos até o encontro, no fim de julho, o técnico Luiz Felipe Scolari terá tempo para preparar o time, com direito a participar possivelmente de um torneio amistoso.