A queda na Copa do Brasil foi triste, é claro, mas pode ajudar o Palmeiras. O adeus diante do Cruzeiro vai trazer ao time nas próximas semanas mais tempo para treinar, foco mais definido nas duas competições restantes e exemplo sobre quais aspectos deve melhorar. A fraca criação de jogadas durante as semifinais da Copa do Brasil servem como alerta para o restante do ano.