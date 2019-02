O Palmeiras vive nos últimos dias uma situação incomum no passado recente. O clube está preocupado com as finanças. Mesmo com um elevado valor de patrocínio e um elenco caro, a diretoria entende ser necessário negociar algumas peças para equilibrar o balanço e cumprir a meta de lucrar R$ 50 milhões com vendas de atletas nesta temporada. Nesse contexto, jovens das categorias de base devem deixar o Palmeiras em breve.