O goleiro titular do Palmeiras está perto de uma marca importante. Se entrar em campo e não levar gol da Chapecoense no jogo do próximo domingo, Weverton completará dez partidas seguidas sem ser vazado. O número supera a marca dele obtida no ano passado e reforça o quanto o jogador, que foi trazido como terceira opção para a posição, ganhou espaço no clube.