O atacante Willian é uma das armas do Palmeiras para os momentos decisivos que a equipe terá no segundo semestre na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O jogador garante estar totalmente recuperado da lesão sofrida no Campeonato Brasileiro de 2018. Após seis meses de tratamento, Willian não esconde a empolgação com a sua volta aos gramados.