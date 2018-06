Olá, palmeirenses! Tudo bem?! A vitória desta segunda-feira sobre o Coritiba por 1 a 0, no Pacaembu, reacendeu a esperança do técnico Cuca na briga pelo título do Brasileirão.

O treinador acredita que ainda é possível tirar os 13 pontos de desvantagem para o líder Corinthians.

