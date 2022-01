Podcast: Paulo Guedes: de superministro a tutelado pelo Centrão?

O ministro Paulo Guedes chegou ao governo Bolsonaro como um dos principais nomes do presidente para salvar a economia do país. Após 3 anos de governo, o superministro tornou- se uma figura quase que decorativa na administração federal. Até mesmo a gestão orçamento público, responsabilidade da pasta de Guedes, terá que ter aval do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Esse movimento de Jair Bolsonaro para empoderar o Centrão às vésperas da campanha eleitoral é parte de uma estratégia para não perder apoio no congresso e tentar se reeleger. O ato representa uma mudança em relação aos últimos 25 anos em que a equipe econômica sempre deu a última palavra em relação ao Orçamento. “ Você tem um ministro que não apita, perdeu a credibilidade, e mesmo com acenos feitos para o Centrão, o bloco continua avançando dentro do governo”, destaca Breno Pires, repórter do Estadão, em Brasília.

No entanto, este só é mais um capítulo da derrocada de Paulo Guedes dentro do governo de Jair Bolsonaro. As tão esperadas respostas para a economia e prometidas por Guedes, tais como as reformas administrativa e tributária e privatizações de grandes estatais, não vieram, e muitos acusam o governo de não se empenhar nas causas.

No episódio do podcast desta segunda-feira, 17, vamos conversar sobre os aspectos políticos dessas mudanças no governo Bolsonaro com o repórter do Estadão, em Brasília, Breno Pires.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi