Podcast: Protestos no Cazaquistão e o avanço da Rússia na região

Desde o começo de 2022, manifestações eclodiram no Cazaquistão, após o governo dobrar o preço do gás GLP e de outros combustíveis no primeiro dia do ano. O país é uma ex-república soviética localizada no leste europeu e atravessa um dos momentos mais turbulentos de sua história.

Os protestos também refletem as insatisfações da população com o governo. As pautas se ampliaram, como a mudança do regime político, a eleição direta dos governos locais, o fim das prisões arbitrárias e a redução da desigualdade.

O país tem uma parte da população de classe média e uma elite ultra rica, mas o grosso do povo enfrenta dificuldades financeiras. A média da remuneração dos trabalhadores é de menos de 3 mil reais, o sistema bancário passa por uma crise que piorou por uma alta taxa de inadimplência.

Na última sexta-feira, o presidente do país, Kassym Jomart Tokayev, autorizou as forças da segurança a abrirem fogo “sem aviso prévio” para pôr fim às manifestações. Dezenas de manifestantes e membros das forças de segurança já morreram nos confrontos.”Essa repressão é permanente, então é preciso contar com a ajuda de outros grupos que atentem para a grave violação dos direitos humanos no País”, afirma o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes.

Em meio a esses distúrbios, a Rússia enviou ao país uma “força de paz” que inclui mais de 2 mil militares de Armenia, Belarus, Quirguistão e Tadjiquistão, países que integram a Organização do Tratado de Segurança Coleta junto com o Cazaquistão.

Para analisar o quadro no Cazaquistão e na região, vamos conversar no episódio do Estadão Notícias desta quarta-feira, 12, com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi