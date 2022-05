Podcast: Quais temas terão mais peso na hora do voto?

Na pesquisa mais recente divulgada pela Genial/Quest publicada na semana passada, o ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), continuam na dianteira, com 46% e 31%, respectivamente. Já outros candidatos somados, totalizaram 13%, brancos e nulos 7% e indecisos 3%. Os dados mostram novamente a dificuldade de inserção de outros nomes fora da polarização bolso-lulista.

Durante um evento no Paraná, o presidente Bolsonaro, que segue 15 pontos percentuais atrás do petista, diz que não “teme resultado de eleições limpas”. Ele também afirmou que a forma como foi recebido na Expoingá e em outros eventos pelo País representa a verdadeira pesquisa popular.

A estabilidade da porcentagem do ex-presidente Lula também surpreende, já que o petista teve um mês de declarações polêmicas, como a fala em que defendeu a legalização do aborto. O assunto entrou inclusive na pesquisa realizada pela Genial/Quaest, onde 50% dos eleitores disseram que uma posição favorável ao aborto de um candidato afeta negativamente a chance de voto nele; 40% disse que não altera.

Os dados da pesquisa também devem preocupar Bolsonaro, já que Lula é favorecido quando o assunto é economia. Para 50% dos entrevistados, a economia é o principal problema enfrentado pelo país neste momento, 13% citam a saúde e a pandemia, 11% questões sociais e 9% corrupção.

Para os eleitores parece que o atual presidente não está conseguindo controlar essa situação. Não é por acaso que 58% dos brasileiros acham que Bolsonaro não merece um segundo mandato como presidente, enquanto 53% acham que Lula merece voltar a ocupar o Executivo federal.

No episódio desta segunda-feira, 16, vamos analisar o cenário eleitoral e avaliar o desempenho dos pré-candidatos até o momento com o cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, Bruno Silva.

