Podcast: Qual o futuro de Bolsonaro e do bolsonarismo?

Jair Bolsonaro (PL) foi o grande derrotado nestas eleições, mas o bolsonarismo saiu vitorioso em várias frentes. O atual presidente conseguiu eleger a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 99 parlamentares, e cerca de 14 senadores da República.

Além disso, conseguiu fazer o governador do Estado mais rico da nação. Tarcisio de Freitas (Rep) ganhou as eleições em São Paulo, derrotando Fernando Haddad, do PT. No total, 15 candidatos apoiados por Jair Bolsonaro conseguiram sair vitoriosos em seus Estados.

Além disso, o atual presidente deixa uma herança de 58 milhões de votos conquistados no pleito. Uma poupança gorda para manter os valores e a ideologia do bolsonarismo nos holofotes nos próximos anos. No entanto, a ala mais radical desse grupo deve sofrer uma espécie de isolamento, e dar espaço aos mais “moderados”.

Jair Bolsonaro terá que enfrentar também a prerrogativa de foro especial que tem o presidente da República. Ou seja, a partir de 1 de janeiro, poderá responder na Justiça comum sobre denúncias de possíveis ilícitos durante o seu governo. Afinal, qual deve ser o futuro do bolsonarismo? O que o futuro reserva para Jair Bolsonaro?

No ‘Estadão Notícias’ de hoje, vamos conversar sobre este assunto com Camila Rocha, doutora em ciência política pela USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAPE).

O ‘Estadão Notícias’ está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.