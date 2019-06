Podcast: Qual o impacto das mensagens vazadas na imagem do superministro Moro?

Tido por muitos como herói nacional, Sérgio Moro foi, em seis meses no governo de Jair Bolsonaro, de superministro da Justiça a alvo de críticas e questionamentos por causa de supostas mensagens vazadas da época em que ele era juiz federal em Curitiba.

Neste podcast, o Estadão conversa com o jurista Walter Maierovitch sobre o caso. Ouça e comente!

