Podcast: Quem é o mercado? De fato, ele é mais reativo a Lula?

A falta de indicações mais concretas de como o novo governo vai atuar na sua política fiscal contribui para um cenário de incertezas e, por consequência, de um mercado “mais sensível”. Para piorar, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem dado declarações que geram ainda mais dúvidas sobre o nível de compromisso que sua gestão terá com os gastos públicos.

Lula criticou diretamente o teto de gastos – que já prometeu revogar – e tem colocado em lados opostos a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal, como se essa última fosse a grande vilã. Na COP-27, o petista classificou preconceituosamente o mercado. “Se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Porque o dólar não aumenta e a bolsa cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia”.

O mais curioso é que Lula já ocupou a cadeira de presidente por dois mandatos e, em tese, deveria conhecer profundamente a dinâmica e funcionamento do mercado.

Afinal, quem é esse mercado e por que ele é tão reativo às falas do presidente? Um governo de esquerda precisa dar mais garantias ao mercado do que um governo de direita ou de centro? No ‘Estadão Notícias’ de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a economista e consultora econômica, Zeina Latif.

