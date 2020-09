Podcast Red Hat #15: transformação digital do setor financeiro e open source

A transformação do setor financeiro já é uma realidade. Bancos totalmente digitais, produtos e serviços a um clique de distância e soluções de pagamento cada vez mais inteligentes já estão disponíveis para um ávido mercado de consumidores exigentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Saiba mais sobre o papel das tecnologias, principalmente as de código aberto, para suportar a inovação e a entrega ao mercado, na conversa com Fernando Radünz, CIO do Banco BS2, e Paulo Ceschin, diretor de Vendas para Middle Market da Red Hat Brasil. A apresentação é de Daniel Gonzales.