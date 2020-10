Podcast Red Hat #16: Desafios culturais das instituições financeiras na era digital

No setor financeiro – bancos tradicionais, digitais e fintechs – a mudança de mindset passa por colocar o cliente no centro do negócio, juntamente com a chegada de ferramentas tecnológicas que permitem realizar transações e desenvolver novos produtos e serviços. Além disso, o Open Banking ampliou a concorrência, numa era de consumidores cada vez mais conectados e exigentes e alta competitividade. Tudo isso faz com que as instituições precisem repensar seus modelos de negócio, o que envolve uma profunda mudança de cultura destas empresas.

Saiba mais sobre como isso vem ocorrendo e os desafios na conversa com Gabriel Sampaio, arquiteto do Open Innovation Labs América Latina na Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.