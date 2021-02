Podcast Red Hat #20: Open source, construindo o futuro dos negócios

O open source surgiu no início dos anos 90. Inicialmente voltado para o universo da tecnologia, hoje é uma estratégia indispensável para as organizações que buscam acelerar sua transformação digital. O código aberto auxilia a entender e atender às necessidades do mercado atual, como escalabilidade e flexibilidade, ao mesmo tempo que capacita os negócios para o futuro, com soluções de ponta como a nuvem híbrida.

Saiba mais sobre o cenário na conversa com Thiago Araki, gerente de Tecnologia para a América Latina na Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.