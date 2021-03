Podcast Red Hat #21: Saúde mental e trabalho – a busca pelo equilíbrio

O impacto da pandemia na rotina do trabalho, com o crescimento do home office, reforçou a importância de debater a saúde mental de quem transformou a casa em escritório. Com os colaboradores em casa, a pressão aumentou e, em muitos casos, os limites entre a vida pessoal e profissional desapareceram.

A maior parte afirma que o número de atividades cresceu, bem como a sensação de estar sempre disponível para o trabalho. Esses dados acendem a luz amarela para a importância de encontrar um equilíbrio que, em parte, compete também às empresas. Sobre o tema, o podcast recebe Genice Amaral, head de Recursos Humanos para a América Latina na Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.