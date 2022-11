Podcast: Reforma tributária sairá do papel no governo Lula?

Membros do próximo governo Lula (PT) querem acelerar a discussão e a tramitação da reforma tributária para o ano que vem. A medida é vista como essencial para, entre outras coisas, abrir mais espaço no engessado orçamento que a gestão do petista terá em 2023.

Entre os pontos a serem discutidos está a criação de um Impostos sobre Valor Agregado (IVA), no lugar do ICMS, PIS/Cofins e ISS. Outra promessa de campanha de Lula é a isenção na tabela do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Além disso, existe a possibilidade de avançar com a proposta de taxação das grandes fortunas, e sobre lucros e dividendos.

Os entusiastas dessa reforma são o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e a senadora Simone Tebet (MDB-MS). A medida também deve ter amplo apoio no Congresso Nacional, já que Lula tem costurado alianças antes mesmo de assumir o cargo.

Afinal, quais são as chances da reforma tributária prosperar? Se aprovada, ela terá impacto imediato e positivo sobre a economia brasileira? No ‘Estadão Notícias’ de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Gabriel Quintanilha, professor convidado da FGV Direito Rio.

