Podcast: “Revogaço”: o plano econômico de Lula e do PT

Com Lula liderando as pesquisas eleitorais, é comum que passemos a analisar quais são suas propostas, caso se eleja presidente, em outubro. Algumas indicações já foram dadas, e tem causado discussões acaloradas entre especialistas, principalmente, na área econômica.

Em postagem nas redes sociais, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu a revogação da reforma trabalhista, que está em vigor no Brasil desde 2017. O assunto também foi abordado por Lula, ele ainda citou o exemplo da Espanha que derrubou a reforma trabalhista feita no país em 2012, e que serviu de base para a nossa, implantada durante o governo Temer. “Tem um jogo político grande de plano de fundo nessa proposta do ‘revogaço’, mas é interessante que a gente tem um debate feito neste momento, não depois que o governo ganhou a eleição”, afirma o repórter especial do Estadão, Marcelo de Moraes.

A discussão provocou reações contrárias. O deputado licenciado Rodrigo Maia, que presidiu a Câmara durante a votação da reforma trabalhista, avaliou que o ponto que gera esse interesse de rever a medida está na discussão sobre a volta de financiamento dos sindicatos, que historicamente formam a base de apoio do PT. “Se você quer abrir o arco de alianças e ao mesmo tempo você fecha o discurso econômico em torno de uma questão muito radical, como revogação de teto de gastos e privatizações, você fecha a porta para essa turma”, destaca Marcelo de Moraes

Mas a pretensão de uma ala petista é de não parar por aí, e promover um “revogaço” de outras medidas, como por exemplo, a autonomia do Banco Central, aprovada no ano passado. Frear o programa de desestatizações e acabar com o teto de gastos também são temas consensuais dentro da campanha do petista.

Na questão do teto de gastos, a discussão também está bastante avançada. Até porque o atual governo já avançou nessa regra no ano passado ao mudar a forma de cálculo, abrindo margem para poder gastar mais neste ano.

No episódio do Estadão Notícias desta quinta-feira, 13, vamos analisar do ponto de vista político e eleitoral esse plano do ex-presidente Lula, junto do repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes.

