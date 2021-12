Podcast: ‘Salvação’ da economia definirá eleição de 22?

O brasileiro tem enfrentado o que os especialistas chamam de tempestade perfeita na economia: inflação alta, desemprego e crescimento do PIB estagnado. A menos de um ano da eleição, a preocupação da população é principalmente com o dinheiro no bolso e a crise que se instaura.

De acordo com levantamento inédito do Instituto Sivis e da USP, a inflação passou a ser a preocupação número um dos brasileiros após quase 21 meses de pandemia. Onde 37,8% dos entrevistados apontaram o combate à crise econômica como prioridade para o pós-pandemia.

É normal que a preocupação dos brasileiros, e que se torna prioridade para o próximo presidente da República, seja aquilo que se sente mais no dia a dia. O problema é que no mesmo período, em que a inflação oficial medida pelo IPCA ficou em 17,99%, o salário mínimo subiu apenas 10,22%. Ou seja, o dinheiro está valendo menos, e o poder de compra do brasileiro diminuiu, e muito.

Por causa desses fatores, os principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto em 2022 elegeram esse tema como principal promessa de campanha e já divulgam nomes para encabeçar essa tarefa que não será fácil nos próximos anos.

No episódio do ‘Estadão Notícias’ desta quarta-feira, 07, vamos falar sobre essa questão sensível ao eleitor brasileiro e como deve ficar a nossa economia no ano que vem, com a repórter e colunista de Economia do Estadão, Adriana Fernandes.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim.

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer.

Montagem: Moacir Biasi.