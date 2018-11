O Santos enfrenta a Chapecoense na segunda-feira necessitando de um resultado positivo para se manter firme na briga por uma vaga no G-6 e assegurar a classificação para a Libertadores do ano que vem. Entretanto, Cuca vai precisar quebrar a cabeça para lidar com os desfalques para o jogo contra a Chape: Victor Ferraz, Luiz Felipe, Pituca e Gabigol estão fora de combate.