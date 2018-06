‘Podcast Santos FC’: A persistência dos empates

Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre mais um empate na vida do Santos. Parece que o time gostou desse tipo de placar e o perpetua no campeonato brasileiro. Esses resultados tiraram a chance do peixe disputar o título nacional, neste momento. Ouça no player abaixo:

Além disso, falo sobre os quase 15 dias de descanso e espera até o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, jogo que o Santos não pode nem pensar em empatar se ainda quer tentar conquistar o campeonato. A Libertadores pode interferir nesta partida.

E lembre-se, toda terça e sexta temos um novo podcast sobre o glorioso alvinegro praiano.

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com