‘Podcast Santos FC’: É preciso vencer as próximas 3 partidas para sonhar com o título

Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre a importante vitória do Santos sobre o Palmeiras que manteve a equipe na segunda colocação do campeonato. Alguns destaques foram positivos, apesar da fraca partida proporcionada pelos dois Times. Matheus Jesus e Lucas Veríssimo foram os pontos fortes do peixe. Ouça no player abaixo:

Vamos abordar também que o Santos precisa vencer as próximas 3 partidas contra times da parte inferior da tabela (Ponte Preta, Atlético-GO, Sport) para continuar sonhando com o título brasileiro. Se não conquistar bons resultados contra essas equipes, dificilmente conseguirá se aproximar do Corinthians.

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

