O torcedor do Santos deve ter motivos para se preocupar com o time na próxima temporada. Pelo menos por enquanto, o clube parece perdido e sem saber como lidar com tantas saídas. Cuca e Gabigol já serão ausências certas e outros atletas também devem deixar o clube. E a diretoria, o que está fazendo? O repórter Daniel Batista comenta sobre o momento do time da Vila Belmiro.