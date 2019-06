‘Podcast Santos FC’: Jean Lucas, atrasos e saídas

Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre a volta do Santos aos treinos com novidades, algumas não muito boas. A saída do volante Jean Lucas não foi bem aceita por Sampoli, que ainda está com o direito de imagem atrasado. Além disso, jogadores que não são utilizados pelo argentino foram liberados para negociar com outros clubes. Ouça no player abaixo:

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

