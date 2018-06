Podcast Santos FC: ‘Quem tem tradição internacional nunca fica de fora’

Alô pra quem tá classificado para a próxima fase da Libertadores, antecipadamente, vencendo a altitude de La Paz.

A raça santista e a tradição internacional mostrou a sua força e mais uma vez avança no torneio sul-americano, diferente de outras equipes por aí.

E é sobre as chances do peixe na Liberta que eu converso com Anita Efraim do Futebol para Mulheres, e é óbvio que a sua melhor qualidade é ser santista.

E lembre-se, toda terça e sexta temos um novo podcast sobre o glorioso alvinegro praiano.

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

