Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre a goleada do Santos na Copa do Brasil, por 7 a 1, que demonstra uma rápida recuperação após a goleada sofrida no Paulistão.

