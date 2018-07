‘Podcast Santos FC’: Saída de Jair Ventura já era esperada

Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre a demissão do técnico Jair Ventura. Após maus resultados, antes e depois da Copa do Mundo, a diretoria resolveu encerrar o trabalho do treinador. Ouça no player abaixo:

E lembre-se, toda terça e sexta temos um novo podcast sobre o glorioso alvinegro praiano.

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com