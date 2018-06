‘Podcast Santos FC’: Santos e Neymar precisam resolver as diferenças

Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre a polêmica criada sobre o time que Neymar torce. O jogador já admitiu em entrevistas que era palmeirense quando criança, e isso gerou uma verdadeira esquizofrenia nas redes sociais. O fato não apaga a história do jogador no peixe, mas a relação entre as duas partes precisa melhorar. Ouça no player abaixo:

Vamos abordar também as propostas que o meia Lucas Lima tem recebido da China. O jogador precisa resolver o que quer do futuro: criar um “pé de meia” ou continuar em um futebol competitivo. Além dele, o técnico Levir Culpi estaria despertando o interesse do futebol japonês.

E lembre-se, toda terça e sexta temos um novo podcast sobre o glorioso alvinegro praiano.

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com