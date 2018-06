‘Podcast Santos FC’: Um futuro nebuloso

Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre o balanço da equipe após o Campeonato Brasileiro. O último jogo do peixe na temporada mostrou um resumo do péssimo futebol apresentado durante o ano. Ouça no player abaixo:

Ainda no podcast, falo sobre as eleições no Santos e o que ela pode trazer de positivo e negativo para o clube, e também os nomes dos técnicos que são ventilados para assumir o time.

E lembre-se, toda terça e sexta temos um novo podcast sobre o glorioso alvinegro praiano.

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

