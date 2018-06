‘Podcast Santos FC’: Vitória sobre o Corinthians renova animo para a Libertadores

Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre a bela vitória do peixe sobre o Corinthians. O contra-ataque, arma forte do time, voltou a funcionar, assim como a criatividade do Lucas Lima, que quando concentrado, faz a diferença na equipe. Ouça no player abaixo:

Além disso, o que essa vitória pode servir de inspiração para a dura partida contra o Barcelona do Equador pela Libertadores? Na minha opinião, o resgate de um bom futebol é positivo para este jogo.

E lembre-se, toda terça e sexta temos um novo podcast sobre o glorioso alvinegro praiano.

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com