O São Paulo treinou pela manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda preocupado com desfalques e atento a uma negociação. Os volantes Liziero, Hudson e Willian Farias não participaram do trabalho comandado pelo técnico Vágner Mancini. Enquanto isso, a diretoria aguarda para os próximos dias uma proposta do Sport para contratar o atacante Diego Souza.