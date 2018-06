A diretoria do São Paulo terá que tomar em breve decisões sobre a situação de nove jogadores. Eles estão com o contrato no fim e a maioria deles ainda não foi comunicada sobre seu futuro.

Entre eles, Jucilei, Dênis, Wellington Nem… Ouça o podcast para saber a situação atualizada de cada um.

