Podcast São Paulo: Dorival estuda mudanças para duelo contra Atlético-MG

As ausências de Cueva e Arboleda abriram disputas por vagas no São Paulo, na preparação para o duelo contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira. Na zaga, a tendência é que Bruno Alves seja o escolhido. No meio campo, pelo menos quatro atletas buscam espaço.

Além deles, Dorival terá que fazer sua escolha entre manter Edimar na lateral esquerda, ou devolver a posição a Júnior Tavares, que cumpriu suspensão contra o Sport e volta a estar à disposição do técnico.

Fora da zona de rebaixamento e sem perder há quatro partidas, o clima é de otimismo em relação ao jogo contra os mineiros.

Ouça o podcast!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com