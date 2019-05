O São Paulo recebe o Bahia neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão. A expectativa é de que mais de 50 mil pessoas apoiem a equipe nas arquibancadas. O atacante Alexandre Pato deve retornar ao time após se recuperar de lesão. O jogo será a prévia do confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final Copa do Brasil.