O São Paulo venceu os últimos três jogos: 4 a 0 sobre a Chapecoense, 2 a 1 em cima do Fluminense e 3 a 2 no clássico contra o Santos. Nas três partidas, o técnico Cuca teve participação fundamental com substituições importantes na equipe tricolor. O treinador ganhará mais opções com Daniel Alves e Juanfran.