Podcast São Paulo FC – Cuca antecipa chegada

O São Paulo enfrenta o Ituano, domingo, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, mas a melhor notícia para o torcedor foi o anúncio de que o o técnico Cuca assumirá o comando da equipe a partir do dia 2 de abril. A previsão inicial era de que o treinador só começasse o seu trabalho no clube 13 dias depois. Cuca conseguiu antecipar o seu retorno ao São Paulo graças à liberação dos médicos – o treinador passou recentemente por uma cirurgia no coração.