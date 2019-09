Após sofrer com nove desfalques na derrota por 1 a 0 para o Internacional, no último sábado, o São Paulo pode ter “apenas” três baixas para a partida contra o CSA, no domingo. A expectativa é de que Daniel Alves e Igor Gomes retornem da seleção brasileira na quinta-feira. Hernanes, Alexandre Pato, Pablo e Toró têm treinado com o elenco, e Walce e Antony já voltaram da seleção olímpica.