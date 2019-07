Enquanto o elenco do São Paulo aproveita duas semanas apenas de treinos, já que o próximo jogo será no dia 10 de agosto, contra o Santos, a diretoria tricolor está em busca de mais um lateral-direito. O reforço é um pedido do técnico Cuca. Livre no mercado, Daniel Alves tem seu nome cogitado no clube. Os dirigentes, porém, tratam a contratação do jogador da seleção brasileira como “sonho praticamente impossível”.