Podcast São Paulo FC: em meio aos treinos, clube busca reforços para o ataque

Enquanto o elenco trabalha no CT de Cotia durante a pausa do Brasileirão para a disputa da Copa América, a diretoria do São Paulo busca reforços para o segundo semestre. O clube tem interesse nos atacantes Raniel, do Cruzeiro, e Luciano, do Fluminense. O São Paulo também desistiu de contratar o lateral Adriano.

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com