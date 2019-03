O São Paulo chega ao jogo de quarta-feira, às 19h15, no Estádio Novelli Júnior, contra o Ituano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em boa situação. Após vitória por 2 a 1 no primeiro confronto, no Morumbi, o Tricolor precisa de apenas um empate no interior para se manter vivo no Estadual. Mais uma vez, o São Paulo aposta na garotada formada nas categorias de base: Antony, Luan, Igor Gomes e Liziero devem comandar a equipe rumo às semifinais.