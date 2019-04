O atacante uruguaio Gonzalo Carneiro foi pego em exame antidoping feito após o jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, na primeira fase do Paulistão, no dia 16 de março. A suspeita é uso de cocaína. O empresário do jogador, Pablo Bentacur, afirmou que o jogador cometeu um erro, mas não sabia o que estava consumindo. De acordo com o empresário, o jogador passa por uma depressão.