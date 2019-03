Enfim a novela Diego Souza acabou e o atacante foi oficialmente anunciado como novo jogador do Botafogo. Para o São Paulo, a saída do atacante representa um alívio na folha salarial. Com a queda precoce na pré-Libertadores, a diretoria está cortando gastos e Diego Souza tinha um dos maiores salários do elenco, além de estar em baixa. Depois de ser titular em boa parte da temporada passada, ele vinha amargando a reserva.