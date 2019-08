O São Paulo voltará a jogar de manhã no Morumbi neste sábado, às 11h, contra o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está invicta com jogos neste horário em casa, com quatro vitórias e três empates. Além disso, em apenas uma partida o público foi menor do que 40 mil pessoas.