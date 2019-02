Podcast São Paulo FC: Lesões aumentam drama do técnico Vagner Mancini no time

O técnico Vagner Mancini terá de superar problemas físicos do elenco do São Paulo para tentar fazer a equipe reagir no Campeonato Paulista e vencer o Bragantino, domingo, às 17h, em Bragança Paulista. As maiores preocupações são: Hernanes (tendinite), Willian Farias (contratura na coxa direita), Liziero (dores no púbis e trauma no tornozelo direito), Hudson (concussão), Araruna (contratura no adutor direito) e atacante Brenner (lesão na coxa esquerda).