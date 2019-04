O atacante Pablo e o volante Liziero têm poucas chances de atuar na decisão do Campeonato Paulista, domingo, diante do Corinthians. O problema do atacante é mais sério: dores na panturrilha causadas por problemas na circulação causados por uma pancada no jogo com o Palmeiras. Liziero tem problema muscular na coxa esquerda e será reavaliado no sábado, véspera da decisão.