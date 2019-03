O técnico interino Vagner Mancini está preocupado com as jogadas de bola para o clássico com o Palmeiras sábado, no Pacaembu. Nesta sexta-feira, o treinador priorizou lances de cobranças de faltas e escanteios no treino realizado no CT da Barra Funda. O Tricolor está na segunda posição do Grupo D e precisa vencer o seu primeiro clássico no ano para não depender de outros resultados na luta por uma vaga na fase mata-mata do Estadual.