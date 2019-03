Nenê está fora do clássico de sábado com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. O jogador ainda está com dores no joelho esquerdo e foi vetado pelo departamento médico. Nenê também foi desfalque no último sábado, no empate em 1 a 1 com a Ferroviária. A partida contra o Palmeiras será no Pacaembu já que o Morumbi não está em condições de receber jogos depois das fortes chuvas que castigaram a região do estádio no sábado de Carnaval.