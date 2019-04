O primeiro dia de treinamentos do técnico Cuca no São Paulo foi marcado por descontração com o elenco, o ‘perdão’ ao goleiro Jean, que foi reintegrado ao elenco, e treinos específicos para aprimorar as finalizações.

No domingo, o time enfrenta o Palmeiras pelas semifinais do Campeonato Paulista. Após empate por 0 a 0 no primeiro jogo, o time precisa vencer para chegar à final.