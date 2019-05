Alexandre Pato se recupera de lesão na região cervical sofrida contra o Flamengo e deve retornar ao São Paulo no confronto com o Bahia, que será disputado no próximo domingo, às 11h, no estádio do Morumbi. O atacante ficou de fora da vitória sobre o Fortaleza (1 x 0), mas já voltou aos trabalhos no campo no CT da Barra Funda.